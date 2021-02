Shopper bag personalizzate, perfette in ogni occasione

Un ottimo gadget da distribuire in occasione di un evento aziendale, una fiera, un convegno o un evento pubblico è la shopper bag personalizzata.

Secondo delle ricerche di mercato, le borse personalizzate sono tra i gadget più efficaci per diffondere il marchio aziendale. È stato dimostrato che una singola borsa personalizzata riesce a catturare circa 5700 sguardi, che tradotto in risultati significa riuscire a raggiungere 6000 possibili clienti.

Le borse personalizzate sono ormai un accessorio indispensabile, apprezzate perché possono essere utilizzate per fare la spesa o per trasportare cose e sono comode da avere sempre con sé, magari ripiegate e riposte nella borsa.

Possono avere dimensioni differenti e sono fatte di cartone, stoffa o in plastica, sono colorate e versatili e negli anni sono diventate anche oggetto di ispirazione per i più grandi stilisti che le hanno fatte diventare un vero e proprio must have.

Si sa che un outfit non è completo senza una tracolla, uno zaino, una borsa, meglio ancora se personalizzata, perfetta per ogni occasione o per celebrare eventi speciali. Nonostante la loro economicità le shopper in tessuto vengono utilizzate quotidianamente anche per trasportare beni differenti dalla spesa, difatti sempre più spesso si vedono lavoratori utilizzarle lungo il tragitto casa/ufficio per il trasporto del computer o del pranzo.

Le borse personalizzate sono molto apprezzate dalle aziende poiché sono utili per i loro clienti, sempre di tendenza e perfette come regalo aziendale per i dipendenti o come gadget, oltre che uno strumento efficace per promuoversi.

Negli anni, dopo la moda di blocchi, penne e matite, le borse shopper personalizzare sono uno dei gadget più venduti di sempre e sono scelte sempre più frequentemente anche dai titolari di negozi che le utilizzano come veri e propri strumenti promozionali.

Su Gadget48 potete trovare borse personalizzate di ogni genere, da quelle più sportive come le tracolle e gli zainetti, fino ad arrivare alle pratiche pochette. Ciascun prodotto può essere personalizzato con nomi, disegni, loghi, scritte di ogni genere, per creare uno stile unico che esprima la personalità di chi la indossa.

La stampa digitale su tessuto viene effettuata per mezzo di inchiostri ad acqua. Le grafiche vengono impresse direttamente sul tessuto e la resa cromatica è ad alta definizione. Questa tecnica consente anche la produzione di piccole tirature e permette di stampare anche capi di abbigliamento.

Le borse personalizzate sono spazi pubblicitari eccellenti e una delle caratteristiche più importanti risiede nel fatto che esse sono destinate a essere usate per più volte. Come abbiamo detto se vengono impiegate centinaia di volte, vuol dire che per centinaia di volte saranno viste dalle persone nel corso del tempo. Ecco perché la scelta di far conoscere e diffondere il logo della propria azienda in questo modo è vincente perché economico ed ecologico.