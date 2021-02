Come smaltire correttamente l’amianto

Pensiamo che tu possa già conoscere il problema dell’amianto, perché in Italia comincia a parlarsene sempre con maggior urgenza. È possibile che tu possa avere un problema con dei rifiuti edili contenenti dell’amianto, oppure delle coperture in casa tua dove l’amianto a cominciato a sfaldarsi e dunque diventato particolarmente pericoloso.nel caso volessi procedere ad una bonifica dovresti contattare del personale specializzato che opera nel centro smaltimento amianto Milano.

Non è insolito che in Italia si possa riscontrare la presenza di amianto all’interno di un tetto, e a questo punto come si deve procedere per rimuoverlo? Indubbiamente contattando una ditta che ha le certificazioni in regola, ed è autorizzata ad effettuare questo tipo di intervento, perché non tutti possono fare una cosa di questo tipo, che potrebbe mettere a rischio se stessi, e tutto il circondario. I tecnici che se ne occupano devono essere in possesso di patentino specifici ed essere abilitati a questo tipo di operazione. Considera che se qualcuno si è accorto di questo problema, magari il tuo dirimpettaio, potrebbe anche parlarne con l’Asl di riferimento che magari deciderebbe di diffidarti per indurti a procedere, per cui non devi perdere assolutamente tempo, anche perché esistono tutta una serie di leggi e di regolamenti che parlano del rischio di non bonificare l’amianto, perciò non corri solo il rischio di respirarne le fibre, ma anche quello di incorrere in pesanti sanzioni sennò ti muoverai nella maniera giusta. Magari l’amianto è ancora integro, e dunque hai tutto il tempo a disposizione, perché l’amianto che si rende pericoloso è quello friabile, ma in questo caso è comunque la tua responsabilità quella di monitorarlo costantemente, e faresti bene lo stesso a contattare il centro smaltimento amianto Milano per prendere accordi ed avere suggerimenti a riguardo.

Cambiamento di coscienza e aumento di consapevolezza

Per evitare davvero di prendere multe salate oltre che altre sanzioni amministrative pesanti, non puoi evitare di contattare il centro smaltimento amianto Milano.

Vivendo in Italia saprai che per molti anni questo problema, come tanti altri, sono stati sottovalutati.

O meglio il mantra mentale in questi casi è finchè non capita a me non me ne occupo. Rispetto all’amianto c’era una complicità tra Stato e cittadini di insabbiare la questione.

Il problema dell’amianto, come quello dei rifiuti speciali, come quello dei disastri naturali nella terra dei fuochi fanno parte di un problema culturale e quasi di psicologia sociale: la difficoltà a percepire il nostro stato, la nostra città, la nostra regione come fosse casa nostra.

Non tutti trattiamo casa nostra allo stesso ma se vogliamo stare un po’ nello stereotipo (che racconta sempre un po di verità) dell’italiano per l’italiano la casa come la famiglia sono sacri. Se considerassimo anche la nostra terra sacra non dubiteremmo nemmeno un minuto quando ci toccherebbe contattare un centro smaltimento amianto Milano. Saremmo consapevoli del problema e ci muoveremmo di conseguenza.

Fortunatamente le cose stanno veramente cambiando, le sanzioni sono sempre più dure e sempre più persone contattano il centro smaltimento amianto Milano