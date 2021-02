Il sogno? Tante casette per gli uccelli in valle Olona

«I nostri boschi sono vivi e per questo vanno conosciuti e tutelati»: a rivolgere lo sguardo verso le ricchezze che abbiamo a due passi da casa, sono, ancora una volta, i volontari della Vigna del colle di San Vitale di Gorla Maggiore. L’associazione ha infatti recentemente lanciato una nuova iniziativa di valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione con le GEV, Guardie Ecologiche Volontarie della valle Olona, è stata infatti costruita nella loro vigna una casetta per gli uccelli.

Un gesto piccolo? Niente affatto, perché l’obiettivo è quello di contribuire alla nascita di una maggiore consapevolezza nelle persone, spronandoli a impegnarsi per l’ambiente in cui vivono.

«Non basta voler fare una casetta in miniatura per i volatili – ci spiega Alessio Ferioli, una delle anime della vigna – occorre seguire determinate regole per costruirla nel modo corretto. Le GEV ci hanno mostrato come fare e l’obiettivo è quello di fornire, a tutte le famiglie che lo chiederanno, tutte le istruzioni necessarie alla costruzione. Non solo: grazie ai materiali della Lipu, vorremmo migliorare la conoscenza di quali sono i cibi più adatti da dare agli uccellini, rendendo le persone consapevoli della fauna locale, di quali specie abbiamo e come aiutarli».

A proposito di specie, i volontari sono pronti a fornire a tutti quelli che lo richiederanno anche l’elenco dei volatili che si potrebbero vedere nel sud della Provincia, quindi il nome dei piccoli uccellini che potrebbero utilizzare le varie casette che sorgeranno. Fringuelli, pettirossi, verzellini e cinciallegre, giusto per fare qualche nome.

Si tratta di una bella iniziativa che potrebbe contribuire anche alla crescita e all’educazione delle giovani generazioni: «Sarebbe bello pensare ad attività che coinvolga i bambini, chiamati a costruire – insieme ai genitori o ai nonni- la loro casetta e a conoscere allo stesso tempo le specie di uccelli che vivono nel nostro territorio – specifica Ferioli, che promette uno sviluppo comunitario del progetto – per incentivare questo stavamo pensando di organizzare in futuro una mostra con tutte le casette per gli uccelli realizzate dalle famiglie di Gorla Maggiore e dei paesi limitrofi, un modo per premiare chi si impegna per tutelare l’ambiente».

Un progetto che strizza l’occhio agli appassionati di birdwatching e ai tanti fotoamatori che si dilettano a immortalare gli animali che popolano la valle Olona, ma, soprattutto, un progetto che potrà appassionare tutti gli amanti della natura. Per tutte le informazioni e per ricevere le istruzioni per costruire la casetta è possibile scrivere a Vignasanvitale@libero.it.