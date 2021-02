Studenti nel Newton e del Daverio in assemblea per conoscere i segreti della “social media strategy”

Sono partiti affrontando il tema delle start up. Nel prossimo incontro si confronteranno con la “social media strategy”. Gli studenti degli istituti Newton e Daverio Casula di Varese, mercoledì prossimo, toccheranno il tema delle relazioni d’impresa. Saranno in assemblea “virtuale” per ascoltare due professionisti del marketing digitale: Luca La Mesa e Giulia Zoccali.

Grazie all’associazione Assemblieiamoci, nata dall’esperienza di due ex studenti del liceo Crespi di Busto, i ragazzi potranno approfondire un tema molto attuale e strategico: « Nell’ultima assemblea abbiamo affrontato il tema delle start up – spiega Mehdi Rabbal rappresentante del Newton – nella prossima trattiamo un tema collegato, perché oggi fare impresa vuol dire anche farsi conoscere, avere relazioni, gestire i clienti. E molto passa attraverso i social. È poi un campo che ci riguarda comunque da vicino perché sono strumenti che noi utilizziamo quotidianamente, per parlare di noi e scambiare opinioni e conoscenze. Quindi conoscere funzioni, opportunità ma anche errori, che si fanno, o trucchi per migliorare la nostra immagine, torna utile a tutti».

In collegamento da remoto saranno Luca La Mesa che ha curato brand di valore quali Bulgari, Fendi ma anche la comunicazione del CONI alle Olimpiadi di Rio del 2016 e Giulia Zoccali che è una influente molto attiva su Instagram e Tik Tok.

Sarà per tutti una mattinata di Dad, senza interrogazioni o verifiche : « Nell’ultima assemblea fatta sempre on line .- sottolinea … – Abbiamo raggiunto il 90% di presenti con un interesse elevato per il 92% dei connessi che ha seguito nel 99,8% dei casi». La piattaforma messa a disposizione di Assembleiamoci offre anche l’opportunità di verificare l’interesse e l’attenzione attraverso indicatori di connessione.