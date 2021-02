“Tutti in cantiere” con Nati per leggere

I volontari di Nati per leggere hanno ricominciato a proporre incontri ai #piccolilettori forti della biblioteca di Marchirolo. Sabato scorso, 30 gennaio, la primissima proposta del 2021 per i piccolissimi del nido, da 0 a 3 anni, con letture a base di topini e foglie.

Sabato 6 febbraio alle 10.30 l’appuntamento invece è proposto ai bambini in età prescolare, dai 3 ai 6 anni, invitati “Tutti in cantiere”.

Sì perché, c’è molto da fare in cantiere e i libri proposti da volontari e bibliotecarie racconteranno ai giovani lettori cosa combinano camion, escavatore e gru quando sono al lavoro.

L’evento si svolgerà online ed è promosso in collaborazione con Nati per leggere Lombardia e Sistema bibliotecario Valli dei mulini.

La partecipazione è aperta a tutti ma è necessaria la prenotazione allo 0332 997330 oppure biblioteca@comune.marchirolo.varese.it.