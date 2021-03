A Lugano una Divina commedia “svizzera” per celebrare il Dantedì

In occasione del secondo “Dantedì” internazionale, che nel 2021 segnerà anche il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il Forum per l’italiano in Svizzera organizza un evento che intende coinvolgere l’intero territorio elvetico e mettere in contatto tra loro le varie lingue e culture nazionali. L’appuntamento è per 25 marzo dalle 14 e potrà essere seguito in streaming.

Nella convinzione che l’opera del “più universale dei poeti di lingua moderna” (T. S. Eliot) sia pienamente adatta a riflettere su questioni insieme fondamentali e di bruciante urgenza, relative al nostro stare al mondo come individui e come società, il viaggio dantesco della Divina Commedia viene idealmente ricollocato in quattro luoghi della Svizzera, e da lì riletto in prospettive e forme diverse.

Ed eccolo Dante in compagnia della sua Beatrice giunto finalmente alle porte del Paradiso: mai cancello fu più azzeccato di quello di Parco Ciani dietro al quale, di là del lago, si erge l’inconfondibile sagoma del Monte San Salvatore, con ai suoi piedi il comune, appunto, di Paradiso. Ad attendere con le chiavi in mano Dante e Beatrice, manco a dirlo, San Pietro; ai suoi fianchi San Giovanni (a sinistra) e San Giacomo (a destra).

In cielo sopra le loro teste il Trionfo di Maria con la Vergine circondata dagli spiriti beati mentre ascende all’Empireo. Più in là, sullo sfondo, ecco invece Cacciaguida, trisavolo di Dante, morto in Terrasanta combattendo con i crociati.

Con: Manuele Bertoli (Consigliere di Stato del Canton Ticino) Mauro Massoni (Console Generale d’Italia a Lugano) Ettore Vismara (Sindaco di Paradiso) Marco Borradori (Sindaco di Lugano) Fabio Pusterla (Scrittore) Daniele Finzi Pasca (Attore e regista teatrale) Immagine: Dante di Marcello è World © dell’Autore e di Shockdom Edizioni

Diretta streaming al seguente LINK