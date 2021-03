Ad Arnate e Madonna in Campagna le “panchine blu” contro il bullismo

Ad Arnate e Madonna in Campagna arrivano le “panchine blu” contro il bullismo.

L’idea è venuta alla Consulta rionale dei due quartieri di Gallarate, che è partita dalla volontà (anche) di recuperare l’arredo urbano: «Una mattina accompagnando mia figlia a scuola in via Checchi, ho notato la panchina che mostrava i segni del tempo» spiega Marco Castoldi, presidente della Consulta. «Sulla falsariga di quanto fatto l’anno scorso in piazza Piemonte ci siamo attivati per un altro intervento sull’arredo urbano».

La panchina arnatese si trova vicino alla scuola secondaria di primo grado,e da qui si è pensato di collegare l’iniziativa di attivismo civico con un’altra iniziativa apprezzata e ormai attiva da anni, la “Settimana della sicurezza”, fiore occhiello dell’Istituto Gerolamo Cardano. «Nell’ultima seduta Consulta rionale a dicembre 2020 l’intervento è stato approvato all’unanimità».

Nel frattempo, su proposta della dirigente dell’Istituto Comprensivo, è stato lanciato anche un concorso scolastico per scegliere slogan e decorazione della panchina. La commissione – composta da giunta comunale, Consulta rionale e la dirigente Germana Pisacane e il professor Di Gaudio per la scuola – ha individuato come progetto vincente quello di Riccardo Ripoldi, della classe 2° D: alle panchine hanno poi lavorato Paola Mazzucchelli (dell’associazione Buon Vicinato, ha curato la decorazioni), Giorgio Dal Zoppo e Antonio Polimeni.

Riconoscimenti per gli slogan anche a Samuele Assante, che ha immaginato una panchina-tastiera e lo slogan “bullo cambia musica!”; a Camilla Saporiti con lo slogan “Bullis-No” e una grafica che indica la lotta insieme contro il fenomeno; a Giulia Moneta che ha immaginato una decorazione più poetica.

Le nuove panchine sono state realizzate di fianco alle scuole in Via Checchi e in via Tiro a Segno. Sabato alle 11 è prevista una breve cerimonia di consegna.

Il blu e il giallo sono i due colori che identificano la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Anche in altre località (ad esempio a Samarate) l’iniziativa è passata dalle panchine colorate e decorate, che possono diventare una presenza nella vita quotidiana e invitare a riflettere anche chi è esposto al rischio di diventare un “bullo”.