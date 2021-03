Alfa srl nuovo gestore della rete fognaria di Luino

Alfa srl è il nuovo gestore della rete fognaria di Luino. Lo fa sapere l’amministrazione comunale con una nota pubblicata sul sito del comune.

Il passaggio di gestione è avvenuto a partire da lunedì primo marzo. Il servizio, come previsto dalla vigente normativa regionale, sarà gestito dal gestore provinciale.

Alfa srl, società nata per gestire il servizio idrico integrato in tutta la provincia di Varese, è una realtà a partecipazione completamente pubblica “che ha come scopo quello di portare a sistema l’eccellenza dei modelli di gestione pubblica delle acque provinciali e garantire al cittadino la sostenibilità ambientale e il miglioramento qualitativo progressivo di tutti i servizi di gestione del ciclo idrico integrato“, spiegano dal Comune.

La società si occupa di captazione, adduzione, distribuzione d’acqua, fognatura e depurazione delle acque reflue.

Il numero di pronto intervento, er emergenze, segnalazioni e sversamenti Attivo 24h su 24 è 800 434 431.

Il Servizio Clienti attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 è contattabile a questo numero: 800 103 500.

Il sito è https://www.alfavarese.it/