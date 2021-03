Anche il parco Mantegazza a Varese avrà il suo chiosco

Dopo i Giardini Estensi, villa Toeplitz e villa Mylius, anche il frequentatissimo parco Mantegazza, sotto il castello di Masnago, avrà il suo chiosco.

Il Comune ha appena pubblicato infatti un bando per l’assegnazione in concessione di una porzione di area del parco per l’installazione di un chiosco ad uso bar.

«Si tratta di interventi che, oltre a offrire un servizio di pubblica utilità e nuove opportunità imprenditoriali, costituiscono anche l’occasione per rendere più sicure le aree verdi, con un presidio costante sia per la sicurezza sia per il decoro dei parchi» spiega la nota del comune.

«Con interventi di questo tipo – aggiunge Dino De Simone, assessore Ambiente e Benessere – i nostri parchi cittadini possono diventare sempre più fruibili, veri luoghi di coesione e punti di riferimento per famiglie, giovani, anziani e per chi desidera fare una passeggiata all’aria aperta. Un modo per valorizzare il patrimonio verde cittadino e renderlo più vicino alle esigenze della città»

COME POTRÀ ESSERE IL CHIOSCO

Il chiosco che potrà essere realizzato nel Parco Mantegazza potrà avere la dimensione di cinquanta metri quadri di superficie coperta, mentre per una superficie di centocinquanta metri quadri circa potranno essere posizionati sedie e tavolini.

C’è tempo fino al 3 maggio per far pervenire le domande di partecipazione, che dovranno essere inviate entro tale data all’indirizzo: Comune di Varese, Ufficio Protocollo, via Sacco n. 5, 21100 Varese.

Link diretto al bando con dettagli e modalità di partecipazione sono al link: https://www.comune.varese.it/avvisi-di-procedura-negoziate