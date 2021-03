Calcio in diretta: Albinoleffe – Pro Patria

Trentesima di campionato per il Girone A di Serie C con la Pro Patria che fa visita all’Albinoleffe allo stadio “Città di Gorgonzola”. Tutto il prepartita, la gara azione per azione e alla fine foto, cronaca, pagelle e interviste dallo stadio “Città di Gorgonzola”. Potrete prendere parte al liveblog commentando l’andamento della partita in tempo reale o usando l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI