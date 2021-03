Il Circolo della Bontà cerca sponsor per sostenere il progetto CurArti

Il murales che rappresenta “San Sebastiano curato da Irene” di Georges de La Tour realizzato da Andrea Ravo Mattoni all’Ospedale di Circolo di Varese ha riscosso un grandissimo successo anche fuori dai confini della Provincia.

La Fondazione Il Circolo della Bontà è orgogliosa di questo omaggio artistico al personale sanitario e all’umanità insita nell’atto del prendersi cura. Il messaggio in questi giorni è stato raccolto da tutta la comunità con un entusiasmo ben al di sopra delle aspettative. Il Progetto CurArti ora continua e Il Circolo della Bontà, forte delle tante dimostrazioni di affetto che ha ricevuto, ora è sempre più convinto della necessità di riscoprire bellezza da offrire allo sguardo di quanti ogni giorno trascorrono il proprio tempo in questo luogo di cura.

Prende così il via una nuova raccolta fondi per “curare il corpo e lo spirito”. Con il contributo delle donazioni la Fondazione potrà riportare alla luce tanta altra bellezza: opere dimenticate e nascoste che meritano di illuminare gli anonimi spazi dell’Ospedale e riempire di gioia e bellezza gli occhi di pazienti e visitatori. Perché, come testimonia il Presidente della Fondazione Gianni Spartà, “Gli ospedali non sono solo terapie intensive, sale operatorie, regni della clinica, sono soprattutto luoghi di civiltà. Ora o mai più l’esistere esige condivisione, compassione, bontà gratuita, attenzione alla bellezza, umanità”.

Potrete sostenere il Progetto Curarti con una donazione sul sito www.circolodellabonta.it, con un bonifico all’Iban IT11F0538710804000042439889 o devolvendo il vostro 5×1000 firmando nello spazio dedicato alle “Associazioni non lucrative di utilità sociale” inserendo il codice fiscale 95074300120