Comerio, sì al bilancio preventivo: c’è anche la nuova centrale termica del Comune

«Un circolo virtuoso verde che mi riempie di orgoglio». Commenta così l’approvazione del bilancio preventivo del Comune il sindaco di Comerio Silvio Aimetti.

Tra le pieghe del documento, approvato all’unanimità ed improntato sulla prudenza visto il momento, ci sono anche 100 mila euro stanziati per l’efficientamento energetico del Comune grazie al rifacimento della centrale termica.

Un lavoro che va a completare un trittico di opere da 350 mila euro che ha portato i nuovi sistemi di riscaldamento alle scuole medie ed elementari negli ultimi tre anni e che prossimamente vedrà i lavori anche in via Stazione, sede del Municipio e di tanti altri servizi, dal medico alle Poste.

«Nel Bilancio abbiamo previsto stanziamenti quasi esclusivamente per sociale e scuola, visto il momento che stiamo vivendo era indispensabile fare così – spiega Aimetti, dal 2011 sindaco di Comerio, imprenditore, da sempre legato ai tempi ambientalisti e co-portavoce dei Verdi Europa Verde di Varese -. Con il progetto di rifacimento della centrale termica andiamo a mettere un altro tassello ad un progetto avviato da qualche anno, basato sul risparmio energetico. Con i soldi risparmiati grazie ai minori consumi e grazie al conto termico che prevede dei bonus economici equivalenti al 65% della spesa sostenuta per il miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico degli edifici e per la produzione di energia rinnovabile, riusciremo a garantire altri fondi per scuola e sociale. Un vero e proprio circolo virtuoso nato dalla cura per l’ambiente».