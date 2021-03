Da Confartigianato Varese un’apparecchiatura in dono per l’hub covid dell’ospedale di Circolo

Una donazione molto utile e altrettanto significativa. È quella ricevuta dalla Asst dei Sette Laghi da parte di Confartigianato Varese: l’associazione di categoria ha infatti consegnato all’azienda sanitaria una macchina ad alti flussi per la cura dei pazienti con grave difficoltà respiratoria, uno strumento quindi importante anche per trattare chi è colpito dal Covid-19. L’apparecchio, messo a disposizione dell’hub Covid dell’ospedale di Circolo, consente infatti di aumentare l’ossigenazione di coloro che hanno valori ematici di ossigeno bassi.

«Siamo davvero riconoscenti a Confartigianato Varese per il sostegno che ci sta offrendo in questi mesi così difficili. Questo gesto non è solo un aiuto concreto, si tratta di molto di più – spiega Gianni Bonelli, direttore generale della Asst – È ricordare che la nostra azienda e i nostri operatori non sono soli in questa guerra che purtroppo si sta rivelando lunga e difficile. Gli incoraggiamenti iniziali sono andati via via scemando a mano a mano che l’emergenza mostrava il suo impatto nel tempo e non sono mancati momenti in cui il negazionismo ci ha scoraggiato. Per fortuna, però, non mancano esempi come il vostro – dice Bonelli rivolgendosi agli artigiani – che non perdete occasione di ricordarci che è uno sforzo corale quello in atto e che solo insieme ne verremo fuori».

«Sostenere la sanità oggi significa avere ben chiaro che questa è la via maestra per uscire anche dall’emergenza economica e sociale – prosegue Bonelli – Confartigianato Varese, anche in questo, sta offrendo un modello di grande responsabilità e per questo la ringraziamo». La nuova apparecchiatura è stata consegnata nelle mani del professor Francesco Dentali, direttore del Dipartimento di Medicina Interna dell’Asst dei Sette Laghi.

«Questa iniziativa è partita nel corso della seconda ondata pandemica – spiega invece Davide Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese – si è concretizzata, purtroppo, nel pieno di un altro momento critico per il nostro territorio e ricorda a noi imprenditori che possiamo agire attivamente per contrastare la diffusione del Covid e riprenderci la possibilità di lavorare. Per questo dico: sosteniamo il sistema sanitario per rendere più efficaci le terapie e rafforzare la fondamentale campagna vaccinale in corso».

«La donazione è frutto dell’iniziativa di un gruppo di dipendenti di Confartigianato Imprese Varese e Artser: un gesto che considero preziosissimo, un esempio di etica della responsabilità decisivo in questo periodo storico che ci mette nella condizione di dover essere attori del benessere, della tutela della salute e della determinazione a fare di tutto affinché l’economia possa ritrovare le condizioni adatte a riprendere fiato» prosegue Galli, ricordando una analoga iniziativa dell’associazione: la donazione di un ventilatore sempre all’hub Covid dell’Asst dei Sette Laghi, consegnato qualche giorno prima dal Natale.

«Sappiamo che l’Asst dei Sette Laghi, come tutte le strutture sanitarie del nostro territorio, è impegnata fortemente su due fronti: la cura e la campagna vaccinale. Un duplice sforzo che dobbiamo comprendere e sostenere perché, dall’esito di questo sforzo, dipenderanno il benessere e il rilancio del nostro territorio. Dobbiamo dare il nostro contributo, oggi più che mai è fondamentale».