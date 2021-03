“Contenti per Cassano, ma la proposta su Casa Sommaruga è nostra”

«Le risposte alle nostre istanze non arrivano ma apprendiamo da VareseNews che la nostra proposta di Rigenerazione del Patrimonio Comunale che riguarda la “Eredità Sommaruga” verrà portata avanti tramite il bando regionale che abbiamo segnalato».

Il Pd di Cassano Magnago non può che essere contento della scelta fatta per il bando, ma il segretario Tommaso Police mette i puntini sulle i, richiamando il ruolo dell’opposizione nel percorso che ha portato a individuare la proprietà comunale come progetto prioritario per il bando regionale di rigenerazione urbana.

Police cita la lettera inviata il 22 febbraio scorso, per segnalare il bando e suggerire appunto «la proprietà comunale “Eredità Sommaruga” situata in S.Giulio [che] si presterebbe alle caratteristiche del bando». Una proposta che poi le opposizioni di centrosinistra hanno rilanciato anche con comunicato.

Police critica anche il percorso fin qui: «Ancora una volta nessuna discussione in sede istituzionale, nessuna risposta ufficiale ed ora l’annuncio sulla stampa. Come dicevo, mai una volta che ci riconoscono una proposta avanzata da noi. È il loro stile del resto. Quel che conta per i cassanesi è che il progetto inizi, sarebbe un punto di partenza per il rilancio del centro che da anni sollecitiamo».