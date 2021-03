A Cuvio la grande musica “imperiale“ diventa un concerto on line

Torna la primavera e con essa la voglia di fare gite o viaggi. Magari passare semplicemente un weekend in una città, in Italia o in Europa.

Un’ottima meta potrebbe essere Vienna, dove, con la primavera, nei giardini del grande impero Asburgico rifioriscono anche storia e cultura.

Ma come si può fare in questo periodo pandemico che ci rinchiude nelle nostre abitazioni?

Momenti Musicali e la pro Loco di Cuvio una soluzione ce l’hanno.

Il terzo appuntamento della serie di incontri musicali on line “Musica e perché’” presentera’ una riscoperta dei grandi successi e dei famosi compositori che furono l’emblema dell’Austria imperiale.

A narrare di questa leggendaria epoca, sarà il pianoforte suonato dalle abilissime mani del maestro Adalberto Maria Riva, che farà rivivere quel periodo fra ‘700 e ‘800, quando Vienna, capitale culturale d’Europa, vide nascere uno stile musicale di grande importanza.

Un’espressione artistica, la cui lunghissima onda di successo è giunta fino ai nostri giorni.

Protagonisti della serata alcuni dei più illustri compositori: Mozart, Haydn, Schubert e Beethoven.

Quindi, se volete passare una serata, ascoltando la maestosa musica che vi fa sognare di passeggiare nei giardini di Schoonbrunn, seguendo lo strascico e la corte dell’imperatrice Maria Teresa,

non dovete fare altro che collegarvi via streaming su YutuTube al seguente link: https://youtu.be/Alkf4GJ2e6M

Il maestro Riva e la Pro Loco di Cuvio vi attendono per il concerto, in diretta dal Teatro comunale di Cuvio sabato 27 marzo alle ore 21.