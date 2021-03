Dalla lettura di “Odio i moccolosi” alla ricetta dei Pulcini di Pasqua

L’ultimo appuntamento con i “Racconti a merenda” promossi dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca di Besozzo per famiglie è in programma per giovedì 1 aprile alle ore 17:30, sempre in diretta online su piattaforma Google Meet. La partecipazione è libera e gratuita e aperta alle famiglie con bambini (basterà collegarsi all’orario stabilito al link meet.google.com/uzn-xrpx-krf.

La bibliotecaria Rachele leggerà un breve racconto tratto dal libro “Odio i Moccolosi ” e preparerà in diretta, assieme ai piccoli partecipanti e ai loto genitori una golosa ricetta salata: “I pulcini di Pasqua”, idea sfiziosa per questo periodo di feste.

Chi intendesse partecipare all’evento può arrivare all’appuntamento online avendo già preparato gli ingredienti necessari al laboratorio di cucina:

– 6 uova sode (con relativa scatola vuota)

– una scatoletta di tonno al naturale

– maionese

– una carota

– olive nere

– germogli di soia o insalata

Per maggiori informazioni scrivere a bibliotecabesozzo@gmail.com oppure 0332 970195-2-229