“Estranei al video girato in ambulanza”

Un video sui social che ritrae scene all’interno di un’ambulanza da cui si dissociano le associazioni del soccorso che operano nell’Alto Varesotto e di cui pubblichiamo integralmente una nota congiunta.

A seguito della circolazione sul web di un video durante un servizio in ambulanza a Luino in cui non solo viene creato un contesto di derisione del paziente trasportato e viene violata la privacy dello stesso con la pubblicazione del suo viso, ma emergono con il contributo delle operatrici in servizio considerazioni indecorose che compromettono l’immagine della professionalità e della serietà che si addice agli operatori sanitari in servizio sulle nostre ambulanze,

ci sentiamo in dovere di confermare, congiuntamente, che le nostre Associazioni: SOS Tre Valli, Padana Emergenza e Croce Rossa Luino e Valli, non sono coinvolte in quanto accaduto.

Sottolineiamo come il nostro personale, dipendente e volontario, sia garanzia di serietà e decoro nell’espletamento dei servizi di trasporto di malati ed anziani o nel soccorso in emergenza-urgenza, avendo per altro anche sottoscritto un Codice Etico che richiama al rispetto delle normative vigenti.

Questi video danneggiano la credibilità di quanto i nostri operatori e le nostre realtà Associative ogni giorno svolgono con dedizione e competenza nei confronti delle fragilità e dei bisogni della Comunità che serviamo.

Loredana Amadio – SOS Tre Valli

Marco Astori – Padana Emergenza

Pierfrancesco Buchi – Croce Rossa Luino e Valli

(immagine di repertorio)