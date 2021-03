Come funziona la cessione del quinto, requisiti e vantaggi

La cessione del quinto è un finanziamento non finalizzato (ciò significa che la sua erogazione non è subordinata all’acquisto di uno specifico bene o servizio presso un rivenditore convenzionato), con tasso di interesse fisso, e rimborsabile comodamente attraverso un piano di ammortamento a rate costanti dalla durata massima decennale. I soggetti che possono accedere a questa tipologia di credito sono i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, oppure i pensionati, che possono offrire a garanzia del creditore il loro stipendio o pensione mensile. Infatti, le rate per il rimborso del prestito, vengono trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione erogata mensilmente dal datore di lavoro o dall’istituto previdenziale (in misura non superiore al 20% dell’ammontare, appunto, un quinto dello stipendio).

Perché scegliere la cessione del quinto

Optare per la cessione del quinto invece che altre tipologie di prestito è sicuramente una delle soluzioni più comode per i lavoratori dipendenti ed i pensionati. Il primo vantaggio offerto dalla cessione del quinto, è quella di non dover giustificare la ragione per la quale è stato richiesto. Pertanto, si può utilizzare per diversi scopi, dall’acquisto di un’auto all’organizzazione di un matrimonio. Il secondo ed importante beneficio, è l’automatizzazione della rata di rimborso del prestito: non è il soggetto richiedente a doversene preoccupare, pertanto non vi è rischio di ritardare il pagamento. In più, in fase di stipula del contratto, non sono richieste specifiche garanzie patrimoniali. Proprio per questo, se si intende richiedere un prestito, una soluzione possono essere i prestiti con cessione del quinto.

Età e requisiti per richiedere la cessione del quinto

Per richiedere la cessione del quinto dello stipendio è necessario soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo, bisogna essere un dipendente pubblico o privato assunto con contratto a tempo indeterminato, oppure un pensionato titolare di una pensione superiore alla minima. In questo caso, però, occorre fare attenzione per quanto riguarda i limiti di età. Le finanziarie e gli istituti di credito, non concedono finanziamenti a chi, alla scadenza del piano di ammortamento, supera gli 85 o 90 anni di età. Pertanto, chi intende richiedere la cessione del quinto di durata decennale, deve avere massimo 75 anni oppure 80, a seconda dei parametri stabiliti da chi concede la cessione del quinto. I soggetti che, invece, non possono accedere a questo tipo di prestito sono gli imprenditori, gli artigiani ed i liveri professionisti, indifferentemente dai loro guadagni mensili.

Come fare per ottenere il prestito

Il primo passaggio da fare è quello di richiedere un preventivo presso un istituto di credito, una banca, un intermediario finanziario al fine di conoscere l’importo massimo concedibile, il tasso di interesse, TAEG, oneri in caso di mora, ulteriori costi e condizioni. All’atto della richiesta è necessario presentare i propri documenti (carta di identità e codice fiscale), ed i documenti attestanti il reddito (busta paga o cedolino pensione, nonché la certificazione unica contenente i dati riguardanti la retribuzione annuale lorda ed il TFR maturato). Inoltre è necessario ottenere il benestare dell’azienda e firmare la delega al datore di lavoro affinché quest’ultimo possa prelevare dallo stipendio la rata mensile. Un ulteriore onero, è quello di stipulare una polizza sulla vita e sulla perdita del lavoro, in modo che possano subentrare nel pagamento in caso di avversità.