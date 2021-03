Guasto su Treviglio e Saronno, treni in ritardo

Un problema tecnico agli impianti ferroviari fra Treviglio e Melzo ha causato ritardi a catena lungo la linea Treviglio-Milano-Varese.

Su questa direttrice hanno viaggiato con ritardo i treni 24514, 24511, 24516, 24519; il 24614 termina la corsa a Certosa anziché Novara per un guasto al convoglio e sta viaggiando con ritardo; il 24623 oggi partirà alle 8.32 alla stazione di Milano Certosa invece che da Novara per intervento di manutenzione in deposito.

Sulla Saronno-Milano-Lodi problemi tecnici per il treno 24119, poi guasto agli impianti presso Garbagnate Milanese che ha causato ritardi fino a 30 minuti e 15 minuti di ritardo per il treno 24112.

Il guasto di Garbanate Milanese sta causando problemi anche sulla Laveno-Varese-Saronno-Milano.

Per la circolazione in tempo reale la “App“ di Trenord.