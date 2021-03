Job Weeks 2021: le iniziative in programma per i giovani e i disoccupati

Il Coordinamento Informagiovani/Informalavoro della Provincia di Varese, in collaborazione con la Consulta Informagiovani ANCI Lombardia, ha organizzato a livello territoriale la rassegna Job Weeks 2021.

Il calendario delle iniziative in programma dal 19 al 30 marzo è consultabile sul sito di ANCI Lombardia (www.anci.lombardia.it) sul banner “Job weeks 2021” e sul sito della Provincia di Varese (http://www.provincia.va.it ) in particolare nella area tematica “Giovani”, dove alla voce “Job weeks 2021” sono dettagliate le iniziative del territorio. (http://www.provincia.va.it/job-weeks-2021).

La manifestazione è completamente gratuita. Le iniziative sono rivolte a giovani disoccupati o alla ricerca di una nuova occupazione, ma anche a tutte le realtà che si occupano di giovani e di lavoro: da quelle aziendali, scolastiche, locali, che possono offrire opportunità di crescita, reali e concrete, a chi è alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa, scolastica o formativa.

La progettazione e l’organizzazione di questa iniziativa hanno come obiettivo il concreto sostegno nell’attuazione alle politiche per i giovani e all’incrocio domanda / offerta di lavoro, oltreché alla promozione tra i giovani di una conoscenza più approfondita del mondo del lavoro che li aspetta fuori dalle aule. In un momento in cui l’emergenza occupazionale è diventata una priorità, i Comuni e la Provincia di Varese hanno fatto uno sforzo straordinario per agevolare la transizione da scuola a lavoro e da lavoro a lavoro, con servizi di accompagnamento e assistenza ai giovani, lavorando per garantire risultati di qualità e operando in rete.

Per l’edizione 2021 la manifestazione sarà realizzata in una versione totalmente nuova e digitale con un’area web nella quale i giovani, gli operatori dei servizi che lavorano con i giovani, le scuole o le aziende, potranno accedere a tutti gli eventi organizzati.

Il coordinamento Informagiovani/Infomalavoro della Provincia di Varese, nello specifico, ha organizzato, in collaborazione con alcuni partner, 8 incontri per avvicinarsi al mondo del lavoro. I giovani interessati alla manifestazione potranno seguire webinar specifici.

Con il supporto di Eurodesk, Openjobmetis e Umana si cercherà di far capire ai ragazzi come cercare un’occupazione, come selezionare le proposte e come farsi trovare preparati ad affrontare i primi colloqui. Si mostrerà loro come costruire un’immagine corretta di sé sulla rete, facendo attenzione a come si rappresentano sui social network con uno stile appropriato che renda visibili le soft skill.

Un evento in particolare è stato portato a livello interprovinciale in quanto la tematica si è rivelata attuale e di grande interesse. Si tratta di una attività di formazione rivolta agli operatori degli sportelli informagiovani che sarà realizzata in collaborazione con il CFPIL (Centro di Formazione professionale inserimento lavorativo) e il CFP Ticino Malpensa.