La protesta di Luino contro la “dad“ anche alle scuole di Voldomino

La didattica a distanza non va giù a genitori e alunni, ancora alle prese con uno strumento difficile per l’apprendimento e per conciliare i tempi delle famiglie e del lavoro.

Dopo la protesta delle scuole elementari di Luino Centro che ha visto i genitori in prima linea per affiggere i manifesti di protesta e disappunto realizzati dagli stessi scolari, anche alle elementari di Voldomino si assiste alla stessa presa di posizione.

“La scuola non si tocca”, “Vogliamo andare a scuola” (foto dal profilo fb “Sei di Luino se…”) i messaggi lasciati fuori dall’istituto del quartiere luinese.