La Schiranna si tinge di azzurro con la Nazionale di canottaggio

Sventola il tricolore, più che mai, sul bacino della Schiranna che tra una manciata di giorni ospiterà – uno dopo l’altro – le qualificazioni olimpiche per la zona europea e i Campionati Europei assoluti di canottaggio. Da domenica sera infatti, sul lago di Varese, è arrivata la Nazionale italiana forte di ben 54 atleti, qui proprio per preparare la massima manifestazione continentale del remo.

Il gruppo conta 46 senior e 8 pesi leggeri e verrà ridotto dal direttore tecnico Franco Cattaneo e dai suoi collaboratori in seguito a una serie di gare “interne” previste a Varese fin da domani, mercoledì 24 marzo. Tra i convocati non mancano anche diversi portacolori della nostra provincia, anche con buone velleità in vista dell’impegno europeo: ci sono infatti due atleti della Canottieri Gavirate, il 20enne Nicolò Carucci e la 24enne Federica Cesarini, ma anche l’angerese Chiara Ondoli che gareggia con i colori della Canottieri Aniene ma che è cresciuta nella De Bastiani Angera.

Ondoli e Cesarini hanno già qualificato le rispettive barche (quattro di coppia e doppio leggero) per le prossime Olimpiadi di Tokyo: «È bellissimo gareggiare a casa, è sempre un’emozione unica – ha detto Ondoli al suo arrivo – Era tanto che non partecipavo a una manifestazione di questa portata sul mio lago e questo mi riempie di gioia ed entusiasmo. Mi dispiace solo che non potrà essere presente il pubblico perché giocarsi un piazzamento importante sapendo di avere amici e tifosi pronti ad aspettarmi all’arrivo è una sensazione fantastica. La location di Varese è perfetta per questi eventi, tutte le mie compagne apprezzano il campo gara e anche tutto quello che lo circonda e mi dicono sempre che sono molto fortunata ad essere cresciuta qui».

Tra i più attesi della spedizione azzurra, tanto agli Europei quanto alle Olimpiadi, ci sono senza dubbio anche Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, finanzieri campioni del mondo 2017 sull’imbarcazione del due senza. «Tornare a Varese è sempre bello: il lago è perfetto, molto grande e lungo, e riusciamo a sfruttarlo al massimo» ha spiegato Lodo, laziale di 26 anni. Il compagno di barca Vicino conquistò qui un argento europeo con l’otto nel 2012 insieme a un varesino, Pierpaolo Frattini, oggi a capo dell’organizzazione: «Questo campo di regata mi ha sempre portato bene – spiega il 28enne napoletano – La location è ottimale, riusciamo a produrre sempre buone velocità e ricordo con piacere la medaglia conquistata qui nel 2012 con in barca anche Pierpaolo».

Di seguito l’elenco dei 54 nominativi convocati per il ritiro pre-Europei di Varese.