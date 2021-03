L’appello da Vergiate: “Riaprite le scuole, state calpestando i diritti dei bambini”

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore buongiorno,

siamo dei genitori disperati, amareggiati e stanchi di vedere i diritti dei nostri figli calpestati da un governo litigioso che non si nuove ad acquistare, distribuire ed far effettuare dei vacini che, a quanto pare, sono l’unica soluzione a questa Emergenza Sanitaria.

Le chiediamo di dar spazio a queste nostre parole in modo da far arrivare il nostro malcontento a chi ci governa, nella speranza che possa accellerare il piano vaccinale , cominciando dalle scuole.

LE SCUOLE DEVONO RIAPRIRE!

La scuola in presenza è un diritto sancito dalla legge è un diritto che da troppo tempo viene negato e noi genitori non possiamo stare a guardare mentre i nostri figli ,dopo le ore di DAD , si isolano in un mondo digitale invece di frequentare palestre e centri sportivi.

La Didattica a distanza nel lungo periodo e soprattutto senza una adeguata formazione, FA MALE.

Sono aumentati casi di adolescenti stressati, apatici, facilmente irritabili e tutto questo ha ripercussione negativa anche sulla capacità di studiare, di migliorarsi per poter crescere.

I nostri figli sono il futuro e li stiamo danneggiando.

La situazione non è più sostenibile, sta rovinando la crescita dei nostri ragazzi in tutti i sensi.

È ora di fare qualcosa di efficace e far valere il diritto allo studio in presenza.

Ringraziando salutiamo.

Genitori Vergiatesi.