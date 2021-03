L’imprenditore varesino Giovanni Arioli nel Cda dell’agenzia del trasporto pubblico locale

Giovanni Arioli, 57 anni, imprenditore varesino, è stato eletto nel Consiglio di amministrazione dell’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese. La nomina è stata decisa, con voto unanime, dall’Assemblea dell’Agenzia che ha accolto favorevolmente la candidatura presentata dal Comune di Varese attraverso il sindaco Davide Galimberti.

L’incarico avrà durata biennale: si concluderà quindi nel 2022 e potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio alla fine del mandato degli attuali organi dirigenti dell’Agenzia, che ha, tra gli altri, i compiti di definire e programmare i servizi di trasporto pubblico locale nelle tre province, determinarne le tariffe, elaborare proposte da trasmettere alla Regione Lombardia sui servizi ferroviari e sviluppare progetti e iniziative in materia di mobilità sostenibile.

«Varese – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti a commento della designazione – mette un’importante risorsa professionale a disposizione e a servizio di un’ampia comunità che riunisce le popolazioni di un vasto e vivace territorio a nord ovest della Regione Lombardia e che, anche attraverso lo sviluppo di nuovi assetti di collegamento e di individuazione dei mezzi maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, potrà intraprendere una fase di sviluppo, di valorizzazione ambientale e di interrelazioni oggi più che mai necessaria e indispensabile. Il voto unanime dell’Assemblea dell’Agenzia è una ulteriore documentazione del valore della candidatura proposta. A Giovanni Arioli il ringraziamento per la disponibilità e gli auguri di un impegno intenso e proficuo».

La candidatura al Cda dell’Agenzia, ruolo che non prevede indennità di carica, è l’esito di un bando di selezione pubblicato dall’Amministrazione comunale di Varese e che si è concluso con l’audizione pubblica del candidato in videoconferenza con diretta streaming.

«Ringrazio il Sindaco e l’AC per questa attestazione di stima, che intendo estendere a tutti i componenti del Comitato per un TramTreno Varesino, e ai Rotary Club che lo hanno sostenuto – ha commentato il neoeletto Arioli – Un nuovo concetto di mobilità sostenibile ha come pilastro fondamentale un rinnovato e moderno trasporto pubblico locale. L’esperienza maturata con il progetto del Comitato TramTreno Varesino, potrà certamente essere messa a disposizione del lavoro nell’Agenzia TPL, sia per il nostro territorio che in quello delle provincie di Como e Lecco».

CHI È GIOVANNI ARIOLI

Giovanni Arioli, 57 anni, è un imprenditore varesino.

Ha fondato in Canton Ticino la società di ingegneria Laborex sa, da lui fondata nel 2006 dopo essere stato amministratore del Gruppo Metanifera di Gavirate spa, di Mdg Polska spzoo e di Metanord spa, aziende specializzate nella distribuzione di gas naturale e nella produzione di energia elettrica tramite cogenerazione da gas naturale e biomasse vegetali.

Tra le esperienze professionali in project management maturate dal nuovo consigliere di amministrazione dell’Agenzia figura il progetto Tram Treno Varesino, sistema di modalità sostenibile di cui è in corso la redazione del piano industriale.

Giovanni Arioli è stato anche, nei primi anni Novanta, assessore a Palazzo Estense con deleghe alla mobilità e alla polizia urbana e, successivamente, componente della giunta dell’Unione industriali della provincia di Varese (Univa) e rappresentante della Cdo Insubria nel tavolo di lavoro istituito dalla Regione Lombardia sulle politiche infrastrutturali e sui trasporti in Provincia di Varese.