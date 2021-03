Liti e risse in centro, un sabato movimentato a Gallarate

Un episodio di ubriachezza molesta al mattino, una lite nel pomeriggio e una rissa la sera. È stato una giornata movimentata quella del centro di Gallarate sabato 27 marzo con diversi interventi di ambulanze e forze di polizia. Alle 11.45 il personale sanitario è dovuto intervenire in ambulanza in piazza Garibaldi per soccorrere un 47enne ubriaco. A distanza di poche ore, nel pomeriggio, carabinieri e personale sanitario sono arrivati in piazza libertà dove alle 16.10 era stato richiesto l’intervento per una lite. La giornata ha visto un altro episodio intorno alle 19 nella centrale via Cavour dove ambulanze e il commissariato di polizia sono stati allertati per una rissa.