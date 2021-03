Luino: su Rai5 i luoghi e il lago cari a Piero Chiara

Poco meno di un’ora ben spesa, soprattutto per chi ama il Lago Maggiore, i suoi paesaggi, le sue persone, il suo cantore principe, Piero Chiara (foto in alto di Enrico Lamberti). Chi lunedì 8 marzo si è imbattuto nella prima serata televisiva proposta da Rai5, non è rimasto deluso: in onda la quarta puntata (ultima della prima stagione) di “L’atlante che non c’è”, una serie dedicata ai luoghi d’Italia narrati dai grandi scrittori.

Protagonista, appunto, Piero Chiara con la sua Luino e con il Verbano: il popolare scrittore, nato sulle rive del Verbano nel 1913 e morto a Varese nel 1986, e la sua opera letteraria sono stati raccontati dal conduttore Marco Vivio, con l’ausilio di una serie di interventi affidati, tra gli altri, a Sarah Maestri, Checco Pellicini, Bambi Lazzati, Serena Contini.

Nel corso della puntata sono stati toccati numerosi spunti: dai luoghi raccontati nei romanzi di Chiara al rapporto con la vicina frontiera svizzera; dai trasporti – via lago o attraverso la stazione internazionale – che caratterizzano Luino ai passatempi dei personaggi citati dallo scrittore fino ai riferimenti gastronomici e alla descrizione delle case e delle ville che fanno da cornice alle narrazioni. Il tutto condito da una serie di spezzoni tratti da alcune famose pellicole ricavate dai romanzi di Chiara come “Venga a prendere un caffè da noi” o “La stanza del vescovo”.

Una trasmissione garbata, piacevole ed esaustiva per approfondire la storia e l’opera di uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento, la cui memoria resta viva anche grazie all’opera del “Premio Chiara” che ogni anno regala a Varese e alla sua provincia una serie di grandi appuntamenti legati alla letteratura.

La puntata di Luino (il titolo esatto è “Il lago secondo Piero Chiara”) e le altre tre de “L’atlante che non c’è” (Il mondo di Pinocchio; Il Sud Italia visto con gli occhi di Ulisse e Vigata, Montelusa e la Sicilia del commissario Montalbano) sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay a QUESTO LINK.