Mamme in cerchio: “È una questione di stile”

“Una questione di stile” è il titolo del prossimo incontro con la pedagogista Roberta Broggi promosso dall’associazione Mamme in cerchio per la serata di lunedì 29 marzo alle ore 21 su piattaforma Google Meet (codice riunione: jqz-entj-xje).

L’evento, aperto alla partecipazione di mamme e papà, vuole essere l’occasione per riflettere insieme sulla relazione tra il temperamento del bambino e il temperamento del genitore nell’educare.

Prosegue intanto anche lo Stendipanni, il mercatino delle Mamme in cerchio il cui ricavato è interamente devoluto ad attività a sostegno della maternità, e che rappresenta l’occasione per i genitori di rinnovare il guardaroba dei propri figli con uno “stile” molto speciale. Lo Stendipanni infatti seleziona abbigliamento e attrezzature usati, ma in ottimo stato, per i bambini di ogni età dando a capi e oggetti nuova vita. Una scelta ecologica che fa bene non solo all’ambiente ma anche alle famiglie che beneficiano di incontri e iniziative promosse dall’associazione.

Lo Stendipanni delle mamme in cerchio riserva poi un trattamento speciale alle famiglie in attesa, offrendo un aiuto nel preparare il corredino per il nascituro. “Siamo felici di preparare tutto il necessario – scrivono – poi le mamme possono passare a ritirare tutto nella sede di via Volta 44, ad Azzate, oppure scegliere per la consegna a domicilio. Se soddisfatte potranno poi scegliere di fare una libera offerta alla nostra associazione“.

Lo Stendipanni è aperto – nella sede di via Volta 44, ad Azzate – al mattino dalle 9.30 alle 12 il lunedì mercoledì, venerdì e sabato e poi il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

Per lo “Stendipanni d’asporto”, per i nascituri, o anche per i bimbi più grandi, contattare il numero 348 6646880.

Per maggiori informazioni www.mammeincerchio.org.