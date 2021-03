Martina Laforgia vince il concorso fotografico “Il Libro”

Martina Laforgia, studentessa della 5B del liceo artistico “A. Frattini“, ha vinto il primo premio del concorso fotografico “II Libro” bandito dalle rappresentanti di istituto. La foto sarà esposta a scuola in modo permanente ma è possibile vederla, insieme a quelle di tutti i partecipanti, sulla pagina instagram @liceoartisticofrattini.

Il messaggio della dirigente Anna Pontiggia rivolto agli studenti: «L’impegno creativo e l’espressione artistica the avete dimostrato sono una risposta di valore e di senso alle difficolta che stiamo vivendo in questo periodo. Per questo vi ringrazio in prima persona. II mio sentito ringraziamento anche ai docenti della giuria per la collaborazione a questa iniziativa, fortemente voluta dagli studenti».

La giuria che ha valutato le foto era composta dai professori Benefico, Bisazza, Calderara, Ceci, D’Agostino, Falchi, Migliorini, Puglisi, Scarabelli e Zanardi.