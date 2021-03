Una messa a Golasecca per ricordare don Ezio, scomparso per Covid

È stato il primo sacerdote legato a Varese scomparso per Covid, il 19 marzo 2020: don Ezio Bisello verrà ricordato venerdì con una messa a Golasecca, paese a cui era legato.

Il sacerdote – che nell’ultimo periodo risiedeva a Milano, dove era vicecerimoniere del Duomo – ha esercitato il suo ministero anche in provincia di Varese, prima a San Fermo, poi a Madonna in Campagna di Gallarate, poi a Somma Lombardo negli anni Novanta, infine a Biumo Superiore dal 2008 al 2014.

La messa si terrà venerdì alle 20.30 nella parrocchiale di Santa Maria Assunta di Golasecca.

Ordinato sacerdote nel giugno del 1980 insieme a don Franco Gallivanone (ex prevosto sommese), quando era vicario parrocchiale a Somma Lombardo veniva spesso invitato dal parroco di Golasecca don Oliviero Bruscagin a celebrare o per la processione di San Rocco, molto sentita in paese. «”Porterò sempre nel cuore i suoi insegnamenti di vita e soprattutto la passione per la liturgia e in particolare la precisione che aveva e ha trasmesso a chi ai tempi svolgeva servizio liturgico».

Don Ezio Bisello è stato il primo sacerdote morto per Covid: nella prima ondata della pandemia erano scomparsi anche monsignor Franco Carnevali (di Legnano, già decano a Gallarate), don Giovanni Ferrè cappellano della casa di riposo Menotti Bassani di Laveno Mombello, don Cesare Meazza già a Casbeno di Varese, don Pino Marelli, già parroco a Biumo e Castellanza.

Nella Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia, giovedì 18 marzo, i sacerdoti scomparsi per Covid saranno ricordati da monsignor Delpini: l’arcivescovo visiterà i cimiteri di cinque parrocchie bergamasche di rito ambrosiano, in un gesto di vicinanza alla diocesi di Bergamo, la provincia lombarda più colpita dalla prima ondata.