E’ morto don Pino Marelli, è stato parroco a Varese e Castellanza

E’ morto don Pino Marelli: dopo una lunga battaglia, è stato sconfitto dal coronavirus nella mattinata del 30 marzo, all’ospedale “Bassini” di Cinisello Balsamo, dove da giorni era ricoverato in gravi condizioni.

Don Pino, nato a Paderno Dugnano nel 1940 è stato dal 1972 coadiutore e poi parroco a Biumo, Varese, poi parroco a Castellanza dal 1995 al 2006.

Dal 2006 è stato parroco a Concorezzo, in Brianza, dove nel 2015 ha lasciato per raggiunti limiti d’età, ma ha continuato come prete residente.

LA SUA ULTIMA PREGHIERA

Ha lottato strenuamente, malgrado fosse già stato dato per morto la settimana scorsa. Purtroppo però non ce l’ha fatta.

Negli ultimi giorni, aveva lasciato ai suoi conoscenti anche un’ultima preghiera, un messaggio di serenità per tutti. Ecco il testo

‘’Se fosse l’ultimo giorno le mie parole:

O Dio vengo nella fede nella speranza e nella carità. Ti ho amato da sempre. Vieni con Gesù Maria e Giuseppe

E con tutti i miei cari.

Sostienimi nella sofferenza

Perdona i miei peccati

E donami la gioia del tuo eterno amore

Benedici tutti i miei cari

Accoglimi vengo nel tuo amore. Amen

Non essere triste. E’ la mia preghiera se fosse l’ultimo giorno. Sono molto sereno e in pace con il Signore che è l’unico Signore della mia vita.

Un carissimo abbraccio’’