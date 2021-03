NegoziAmo, il nuovo bando comunale per il commercio a Gallarate da 130mila euro

Si chiama “NegoziAmo” il nuovo bando del Comune di Gallarate rivolto alle attività commerciali cittadine, che mette a disposizione risorse per 130mila euro.

«Il bando 2020 prevedeva la possibilità di accesso solo alle attività dentro al perimetro del Distretto» spiega l’assessore al commercio Claudia Mazzetti. «Come Comune abbiamo creato un bando per le altre attività, quelle esterne al Distretto, purché con vetrina o comunque al piano terra di edifici di Gallarate. Il bando è finanziato interamente con fondi comunali, per 130mila euro, e prevede un sostegno con contributo del 50% delle spese sostenute e certificate tra il 1° ottobre 2020 e 30 aprile 2021».

«È per noi fondamentale sostenere le attività rionali: questo è un aiuto concreto perché le spese ammissibili prevedono una grande varietà». Dalle spese edili ai veicoli da impiegare nel servizio di consegna a domicilio, dagli arredi alle app e software, le spese ammissibili sono numerosissime.

Le domande possono essere presentate a partire dal 12 aprile e fino al 30 aprile 2021, via Pec. «Un altro segno dell’attenzione dell’amministrazione verso il commercio, particolarmente segnato da questo difficile anno: anche in questo contesto abbiamo trovato le risorse per sostenerli».

Qui il documento completo di presentazione.