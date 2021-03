Ospedale di Luino, la visita di Emanuele Monti

Il Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti si è recato ieri (venerdì 12 marzo) presso il presidio ospedaliero di Luino, nel programma di visite che ha portato il presidente anche al nuovo punto vaccinazioni in fase di allestimento a Rancio Valcuvia.

La delegazione, alla presenza del DG Asst dei Laghi Gianni Bonelli e dei direttori del presidio, si è soffermata sui nuovi punti vaccinazioni per gli ‘over 80’ presenti in struttura, discutendo anche dei nuovi progetti che riguarderanno l’ospedale , con investimenti per 1,5 milioni di euro ,che comprendono anche la ristrutturazione del Pronto Soccorso.

Presente con Monti anche Alessandro Casali, consigliere comunale di Luino che ha cosi commentato: «Ringrazio il Presidente Emanuele Monti, per l’attenzione che da sempre dimostra nei confronti del nostro ospedale e del territorio. Un ringraziamento particolare va tutti gli operatori sanitari che da inizio pandemia stanno svolgendo un lavoro straordinario che continua ancora oggi nel punto vaccinazioni».

«Voglio rimarcare – commenta Monti – il valore dei nostri Presidi e di tutto il personale che qui lavora . L’attenzione di Regione Lombardia verso il territorio ed i nostri presidi di lago sarà sempre alta».