Pioppi abbattutti a Galliate Lombardo: “Erano pericolosi”

Sette alberi abbattuti in via della Novaglia a Galliate Lombardo. Sette pioppi di oltre un metro di diametro e alti 25 metri. Cosa è successo? Per quale ragione sono stati abbattuti?

La risposta, alla domanda posta su facebook, arriva dal sindaco Angelo Bertagna: “Nessun mistero. Una delle piante, nei giorni di forte vento, era caduta, ed è stato necessario chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. A quel punto il proprietario del terreno ha deciso, in accordo con la Provincia, di abbattere tutti gli alberi che si trovavano in un punto pericoloso e che avrebbero potuto provocare qualche disagio. È stata una scelta necessaria”