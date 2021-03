Quattro cervi corrono in un prato, la bellezza della natura a Castelseprio

Si è da poco iscritto al gruppo facebook “Oggi in Valle Olona” e ha subito deliziato gli iscritti con un video di straordinaria bellezza che immortala quattro cervi adulti che corrono liberi in un prato. Risalivano il versante della Valle Olona e si dirigevano verso i boschi del torrente Tenore. L’autore del video è Stefano Zanon che lo ha subito condiviso nel gruppo che, però, è visibile solo agli iscritti. Per questo lo abbiamo caricato anche qui per farlo vedere anche a chi non fa parte del gruppo.