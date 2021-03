Spaccio a Sesto Calende, arrestato un ventenne

Un ventenne di Sesto Calende è stato arrestato dai carabinieri della locale caserma, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal tribunale di Busto Arsizio.

Il giovane, già pregiudicato, è accusato di spaccio: operava nei boschi e nelle vie della cittadina, “piazzando” marijuana (a 10-15 euro al grammo) e hascisc.

I militari l’hanno monitorato a partire da novembre 2020, documentando cessioni per un totale di 200 grammi di marijuana e 3 di hascisc e il passaggio di 700 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione in abitazione sono stati rinvenuti altri 26 grammi di marijuana.