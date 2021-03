Una tesi sul Grand Hotel Campo dei Fiori e un questionario per saperne di più

Una tesi dedicata al Grand Hotel Campo dei Fiori, alla sua storia e al valore che ha avuto e che conserva sul territorio. Giulia Pozzi, studentessa dell’Università Statale di Milano e capogruppo del FAI giovani Varese, ha deciso di concludere il suo percorso di studi con un lavoro dedicato alla struttura Liberty che nonostante gli anni di abbandono continua a suscitare fascino e mistero tra i varesini.

Giulia Pozzi è tra le promotrici delle aperture al pubblico dell’Hotel Campo dei Fiori curate dal Fai, quest’anno ha sostenuto la candidatura della vicina Funicolare tra “I Luoghi del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano.

La tesi di laurea sulla quale sta lavorando, per conclusione del percorso di studi alla facoltà di Scienze dei Beni Culturali all’Università Statale di Milano, si intitola “Il Gigante addormentato: la valorizzazione del Grand Hotel Campo dei Fiori attraverso la ricerca delle emozioni di un territorio”.

“Sto cercando di capire quale sia la percezione e come viene vissuto quel luogo, con quali emozioni viene percepito e che relazione ha con la città e il contesto territoriale in cui si trova”, spiega Giulia. Per farlo chiede quindi ai cittadini di rispondere a due questionari, uno per chi ha visitato l’Hotel e l’altro per chi non lo ha mai visto all’interno.

Questionario per chi HA VISITATO il Grand Hotel Campo dei Fiori

https://forms.gle/u1JcPPjf4sgt3xET6

Questionario per chi NON HA VISITATO il Grand Hotel Campo dei Fiori: https://forms.gle/NnioyL6poihjyuWW7