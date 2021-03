Quanto è importante il cosiddetto pezzo di carta? Il Rettore della LIUC – Università Cattaneo Federico Visconti lancia una proposta innovativa e invita i genitori, martedì 23 o mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 18, in modalità on line, per parlare del futuro dei giovani che sceglieranno di proseguire gli studi dopo le Superiori.

Un’occasione significativa per fare il punto sul valore di una laurea, con le opportunità occupazionali che i percorsi di studio in Economia aziendale e Ingegneria gestionale riescono a garantire.

L’idea del professor Visconti è quella di fare due chiacchiere sul senso e sulla validità della formazione universitaria, su quanto possa rafforzare le corde motivazionali delle nuove generazioni ad essere protagonisti di un mondo in continua evoluzione, a fronte di una preparazione seria e rigorosa.

La proposta piace e convince, molti sono infatti i genitori che hanno già aderito all’appuntamento, volutamente ristretto nel numero dei partecipanti per consentire a tutti di poter condividere pensieri e interrogativi.

Insieme al professor Visconti, nel Salotto dei genitori, sarà presente Michele Puglisi, responsabile del Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo – didattica e l’aggiornamento (CARED).

Per maggiori informazioni: orientamento@liuc.it

Per prenotare il posto: http://www.liuc.it/articoli_orientament/a-tu-per-tu-con-il-rettore-della-liuc-nel-salotto-dei-genitori/