Un albero in viaggio sulle strade di Gallarate

Un albero in viaggio dalla stazione di Gallarate fino al quartiere residenziale di Ronchi: è accaduto nella mattina di giovedì 4 marzo, ha richiesto circa due ore di operazione e ha causato anche alcuni disagi alla circolazione nella zona di via Carlo Noè, con la chiusura parziale della confluente via padre Lega, la salita che va ai Ronchi.

L’albero interessato è l’acero del Giappone che era in piazza della stazione: individuato come uno degli alberi che confliggeva con il progetto di rinnovo della piazza (che prevede un percorso pavimentato al centro dello spazio urbano), l’acero è l’unico albero che non è stato abbattuto ma destinato ad essere trapiantato, per decisione della Commissione paesaggio e sulla base della relazione agronomica.

Completato nella giornata di mercoledì il taglio degli altri alberi, all’alba di giovedì è iniziata l’operazione di trasferimento dell’acer japonica: il viaggio è cominciato alle 6 del mattino e ha richiesto oltre due ore.

L’albero aveva una altezza relativamente limitata, ma sufficiente per interferire con elementi nel paesaggio urbano, nei 2,6 km di percorso per arrivare ai Ronchi. In particolare si è dovuto alzare i cavi in alcuni punti e passare con accortezza sotto agli archi dei passaggi pedonali (quelli che sostengono cartelli e illuminazione). Il punto più difficile, dice l’assessore Rech, è stato il passaggio sotto a un cavo all’incrocio via Marsala-corso Sempione.

Sulla via Padre Lega, che sale ai Ronchi, è stata anche disposta una chiusura parziale della via, con intervento anche di pattuglie dei carabinieri per limitare l’accesso e deviare il traffico.

È stato il momento più problematico dal punto di vista del traffico, intorno alle 8 del mattino: su via Carlo Noè si sono create code, legate prima al transito del trasporto eccezionale sulla via, poi per il traffico “imbottigliato” verso gli altri accessi a Ronchi (via per Castelnovate e Sempione).

Il trasferimento è stato seguito fin dalle prime fasi da alcuni attivisti ambientalisti, legati al Comitato Salviamo gli Alberi che ha lottato contro il progetto in piazza Giovanni XXIII (loro le foto la maggior parte delle foto nella photogallery). Intorno alle 9 è stata completata l’operazione di trapianto dell’albero: «operazione conclusa», ha dichiarato l’assessore Sandro Rech.

L’acer japonica è stato posizionato nel parco (destinato ad area cani) di via Covetta. Secondo la relazione l’albero, con tronco da 40 cm, è «in discrete condizioni», salvo qualche ferita meccanica «non recente» da atto vandalico.

I lavori in piazza stazione di Gallarate: cosa è previsto

Il progetto dell’intervento sulla piazza nel giro di un anno è passato da diverse revisioni. Nella versione definitiva prevede la creazione di un passaggio nella zona centrale della piazza e una serie di abbattimenti di alberi concentrati sul lato verso i portici. Viene rifatta anche l’illuminazione.

Ovviamente diversi sono gli accenti usati da favorevoli e contrari, in particolare sugli alberi. L’amministrazione sostiene che sarà motore di rinnovo dello spazio, darà più ordine e produrrà meno degrado; sottolinea poi che gli interventi sulle alberature sono “a saldo zero” (qui l’articolo completo), vale a dire si piantano tanti alberi quanti vengono tagliati.

Il Comitato Salviamo gli Alberi contesta invece che gli alberi saranno inevitabilmente più piccoli e il progetto produrrà una pagina «meno naturale» (qui l’articolo completo). L’opposizione in consiglio comunale invece ha contestato la validità del progetto per i costi e per l’obbiettivo che si pone, dicendo che il rinnovo degli spazi non produrrà di per sé meno degrado e più sicurezza.