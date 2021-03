Vedano Olona spegne le luci della piazza per M’illumino di meno

Venerdì 26 marzo, torna il tradizionale appuntamento con M’illumino di meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005, a cui anche quest’anno il Comune di Vedano Olona e l’Istituto Comprensivo Silvio Pellico hanno aderito.

Come ogni anno, oltre ad incentivare lo spegnimento degli impianti di illuminazione domestici dalle ore 18.00 alle ore 19.30 di venerdì 26 Marzo, il Comune, come gesto simbolico, provvederà a spegnere le luci della piazzetta della Pace e di villa Aliverti, conl’invito rivolto ai cittadini, di diventare più green, più responsabili, più sostenibili, più efficienti.

Lo stesso obiettivo che si pone anche l’Istituto Comprensivo Silvio Pellico, ormai sempre più inserito nella sua vocazione “Green School”. Anche quest’anno gli alunni delle scuole di Vedano hanno lavorato all’iniziativa e propongono ai vedanesi una “cena a basso impatto ambientale”. Una cena che sarà un po’ speciale perché dovranno essere adottate delle soluzioni che comportino il minimo dispendio di energia, come ad esempio allestirla a lume di candela e usando prodotti di stagione, preferibilmente a km 0, per limitare l’impatto che i trasporti inquinanti hanno sull’ambiente.

In linea con il progetto di sostenibilità anche il menù della cena, suggerito in modo che rispetti il giusto apporto calorico, in ogni sua portata, pur senza farsi mancare niente (dagli antipasti ai piatti unici, a finire con il dolce).

I ragazzi fotograferanno poi la loro cena per condividere le foto a questo indirizzo con indicazione di nome, cognome, scuola e classe di frequenza, in modo da testimoniare la loro partecipazione.

“Come amministratori della nostra comunità siamo da sempre in campo con interventi, progetti e attività per la sostenibilità ambientale, economica e sociale -ha commentato Giorgia Adamoli, assessore all’Ambiente, Scuole e Formazione-. L’iniziativa “M’illumino di meno” è una delle tante (tra cui “Puliamo il Mondo” e “Giornata del Verde Pulito”) con cui collaboriamo con le scuole del nostro territorio, sperando che questo impegno serva a fare comprendere alle generazioni future l’importanza di dare il giusto valore all’energia e di non sprecarla”.