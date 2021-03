I Verdi vedono piazza Garibaldi con spazi pedonali e un mercatino agricolo

«Piazza Garibaldi pedonalizzata, sì grazie». I Verdi hanno invece una posizione entusiasta, sulla proposta di pedonalizzazione (parziale o totale) di piazza Garibaldi a Gallarate (foto d’archivio).

La proposta – tale è – è stata presentata da Margherita Silvestrini. Una idea emersa nei tavoli di lavoro e in due incontri pubblici online tenuti dalla candidata di centrosinistra: non è ancora in un programma formalizzato, ma di sicuro ha animato il dibattito. I commercianti si sono mostrati tendenzialmente contrari (salvo eccezioni), il centrodestra ha criticato apertamente (confidando che comunque sarà un autogol per il centrosinistra) , c’è anche chi è dubbioso.

«Come Verdi – Europa Verde non possiamo che condividere la sua iniziativa, per la città di Gallarate che guarda al futuro con proposte come questa per il bene comune dei Gallaratesi. Un’idea, quella da proposta da Margherita, che può sicuramente dare slancio alla città. Già sono arrivate molte critiche, tra queste la mancanza di parcheggi, ma sappiamo che oggi non è così» dice Filiberto Zago.

I Verdi riprendono un tema già emerso, le possibili alternative al parcheggio in piazza: «Gallarate sì è dotata negli ultimi decenni di diversi parcheggi intorno al centro, oggi poco sfruttati da chi intende andare nel cuore della città, esiste ancora la “mentalità” per cui, che con la propria automobile, bisogna arrivare fino al punto in cui si deve andare, anche parcheggiando sopra al marciapiede, pensando che fare cinque minuti a piedi fa perdere tempo! Mentalità che oggi vanno riviste, Gallarate deve essere vissuta pensando ad una migliore qualità della vita dei propri cittadini, come già fanno in molte altre città che già intraprendono scelte concrete come quella della pedonalizzazione dei propri centri storici, rivitalizzando così anche l’economia locale! Oggi Gallarate, come sappiamo, soffre sempre più di un centro storico che si sta spopolando di attività commerciali, e questo a nostro parere a causa di una mancanza di visione innovativa mai perseguita in questi ultimi anni»

«Con la pedonalizzazione di P.zza Garibaldi si potrebbe riportare un mercatino giornaliero (come c’era una volta in p.zza Risorgimento fino al 2007) di prodotti a km zero provenienti da aziende agricole del nostro territorio, nello stesso tempo potrebbe essere rivalutato l’utilizzo di Palazzo Minoletti che si affaccia proprio sulla Piazza, stabile attualmente abbandonato a sè stesso».