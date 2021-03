“Busto vuole più aree pedonali, a Gallarate serve un progetto”

«Per l’amministrazione bustocca l’ampliamento dell’area pedonale può aiutare la ripresa mentre per quella di Gallarate no». Due visioni diverse (da due giunte di centrodestra) su cui insiste PiùGallarate, che chiede che Gallarate valuti l’idea di piazza Garibaldi pedonale, ma sulla base di studi precisi.

«Negli ultimi giorni in molti, a Gallarate, si sono espressi sulla prospettiva di un’isola o zona pedonale in centro, lì dove ora sorge il parcheggio di Piazza Garibaldi: prima il PD, poi il sindaco Cassani e in ultimo anche Azione. La posizione espressa di recente dall’assessore Mazzetti sottolinea la scarsa attitudine al cambiamento e all’innovazione. Da una parte si fa notare l’immobilismo ai tempi dell’Amministrazione Guenzani (tante prospettive per piazza Garibaldi ma nessun risultato) e dall’altra si fa presente che lo scorso anno l’unica innovazione proposta è stata l’acquisizione dell’ex edicola per un info-point i cui risultati sono e saranno da dimostrare».

«Ancora una volta ci tocca evidenziare che la giunta Cassani non è portata per le visioni strategiche di lungo termine ma punta tutto sull’ordinaria amministrazione. Parlare di pedonalizzazioni che fanno bene al commercio sembra ostico solo a Gallarate»

PiùGallarate cita una serie di studi e prese di posizione recenti: da Modena, dove «la Confesercenti chiede la completa pedonalizzazione del centro storico per favorire le attività commerciali» a Palermo, dagli studi del Politecnico di Milano all’esempio positivo di Siracusa, con la Ztl di Ortigia.

«Questo giusto per citarne alcuni perché gli esempi sono molteplici. Il concetto sembra, all’esterno di Gallarate, essere già stato valutato e, in larga parte, già approvato».

«Noi, come + Gallarate però, amiamo ragionare sui dati e i fatti e condividiamo anche i dubbi dei commercianti e di alcuni cittadini, soprattutto se calati nel contesto attuale: per ragionare su una pedonalizzazione della piazza servono anche delle idonee soluzioni per i parcheggi e per i tratti di percorrenza delle auto. Non si possono eliminare 80 parcheggi senza prima avere un piano di accessibilità per il centro storico» (nella foto: la piazza vuota durante il lockdown d’inverno-primavera 2020).

«PD ed Azione propongono l’isola pedonale in centro ma come intendono regolare i parcheggi? Che dati hanno a supporto dei commercianti? L’isola pedonale sarebbe tale per 360 giorni annui oppure solo in determinati periodi? La Lega, invece, sembra non avere nemmeno i dati per sancire come negativa la proposta. E’ evidente che ogni proposta di pedonalizzazione a Gallarate debba essere accompagnata da uno studio di viabilità e da eventuali accorgimenti per migliorare il servizio di trasporto pubblico (magari in concerto con Malpensa e approfittando di una stazione vicina al centro), nonché dalla valutazione dell’effettiva, eventuale necessità di parcheggi più o meno vicini e in quale quantità».

Più Gallarate si propone dunque «di presentare un piano per l’isola pedonale ed è pronta a raccogliere le istanze dei commercianti stessi per “migliorare” il piano stesso».