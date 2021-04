Aggressione sul treno, i sindacati proclamano lo sciopero: “Ora basta”

Protesta di un’ora dalle 17 alle 18 di oggi, martedì 27 aprile. A decidere la mobilitazione Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Fast, Faisa e Ugl dopo l’aggressione ai danni di un macchinista nella prima mattinata sulla linea S9 ad opera di un gruppo No-Tav che ha imbrattato un treno in partenza per Saronno.

«Un’ennesima aggressione al personale ferroviario, questa mattina un macchinista è stato aggredito da un gruppo NOTAV che sembra abbia sequestrato il mezzo. Una condizione di rischio non più accettabile per i lavoratori e i cittadini che i diversi tavoli istituzionali non sono riusciti ad affrontare – spiegano i sindacati -. È necessario che si passi dagli impegni ad alcune scelte concrete ad incominciare dall’incremento di sorveglianza nelle stazioni e a bordo treno in un’azione coordinata tra forze dell’ordine, aziende ferroviarie, prefetture e regione Lombardia. Per queste ragioni, per la sicurezza di chi lavora e di chi viaggia, i lavoratori del trasporto ferroviario si fermano un’ora. Ora le istituzioni e l’azienda facciano la loro parte».