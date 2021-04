Arte e giochi di primavera nel weekend dei bambini

Questo secondo weekend del mese, da venerdì 9 a domenica 11 aprile, regala ai bambini la meraviglia della primavera, dal variare del meteo alle prime fioriture da scoprire sul balcone di casa o nell’elegante giardino di Villa Panza tra giochi, storie e laboratori proposti anche online ai bambini e alle loro famiglie per condividere insieme dei momenti di svago. Ammesse anche le passeggiate ma solo sotto casa: siamo ancora in zona rossa per tutto il fine settimana.

GIOCHI E LABORATORI D’ARTE

Varese: si intitola “Natura…ad arte” il nuovo laboratorio digitale di Collezione Panza Kids di sabato 10 aprile in cui i bambini saranno ispirati da un quadro della collezione e da un giro virtuale al parco della villa per la costruzione di alberi pop up > Come partecipare

Cuvio: l’associazione il Pargolario propone per venerdì pomeriggio “Arte e natura”, un laboratorio di out-door education per bambini di 6-7 anni con Teatro Periferico, gironzolando per i boschi di Cuvio > Tutti i dettagli

Maccagno: in riva al lago Maggiore i “Bimbi del bosco” hanno dato vita al “museo delle piccole cose” da ammirare per ora nella nostra gallery e da cui trarre ispirazione > Scopri di più

Varese: le maestre della scuola dell’infanzia di Lissago hanno dato vita a un piccolo museo online “landartlissago” in cui raccolgono le composizioni create dai bambini mescolando arte e natura per divertirsi e raccontare > Leggi qui

STORIE

Besozzo: la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna si intitola “Storie di gatti” ed è illustrata da una quarantina di dipinti di decine di autori. Da Picasso a Mirò, da Andy Warhol a Gauguin, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte > Leggi qui

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana consiglia due titoli che parlano di amicizia. Un illustrato per i più piccoli e la storia di un adolescente a Wuhan in pieno lockdown per i più grandi > Scopri di più

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Bisuschio: i teatri sono chiusi ma i cortili no e così la compagnia Intrecci teatrali propone “Teatro alla finestra”, un’originale e versatile formula che porta la magia dell’incontro tra attore e spettatore sotto le finestre, nei cortili e nei giardini delle case > L’iniziativa

Varese 4U Archeo – Un ebook multimediale per i beni archeologici varesini. Il libro realizzato in diversi formati digitali è stato completato con una lettura audio e reso di facile lettura grazie anche alla trasformazione fumettistica della mascotte vincitrice del Concorso per le scuole – Leggi l’articolo

AMBIENTE

Cuvio: l’associazione Il Pargolario propone il venerdì pomeriggio “Il capanno delle scienze”, una serie di laboratori all’aperto per ragazzi dai 10 ai 14 anni per immergersi nel mondo dell’elettronica > Come partecipare

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

Lomazzo: la cooperativa Koiné propone il quiz online “Di casa in casa”, un gioco a premi, alla scoperta a premi su boschi, stagni, campi agricoli, prati e altri ecosistemi dell’area protetta > Come partecipare

Acqua: si intitola “Il valore dell’acqua” il concorso per le scuole primarie promosso da Alfa Srl e Green School per le scuole primarie, invitate a partecipare con elaborati figurativi entro il 7 maggio > Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

Varese: in diretta Facebook venerdì alle 18 si parla di autismo per provare a comprenderlo. Beppe Stoppa, autore del libro “Io vivo altrove”, e Cristina Finazzi, presidente di Spazio Blu Autismo Varese onlus > Leggi l’articolo

Genitori: dal 19 marzo ogni venerdì sui social di ACEL Energia (gruppo Acsm Agam) vengono pubblicati brevi video di Gianluca Castelnuovo, docente di psicologia della Cattolica di Milano, per fornire ai genitori spunti e consigli per aiutare i figli in pandemia > L’iniziativa

Varese: dal blog al libro, è fresco di stampa “Le ricette di Nino” a cura della nutrizionista Laura Sciacca per bambini per un approccio al cibo divertente, sano ed equilibrato con immagini ricche di dettagli e fantasia > Scopri di più

Si legge perché… : «Ogni volta che si legge insieme si parte davvero e per i bambini è un regalo che “allarga il cervello e scalda il cuore – racconta la narratrice Betty Colombo – un regalo per ricompensarli della fatica di imparare a leggere e scrivere» Guarda

Per tutti: tra challange, dirette web e il grande canottaggio in questo nuovo fine settimana in zona rossa non mancano gli eventi online dedicati alle stelle, all’arte, all’autismo e allo sport > Cosa fare nel weekend