È in arrivo il weekend tra challange, dirette web e il grande canottaggio

È il fine settimana degli Europei di Canottaggio sul Lago di Varese, il nostro giornale seguirà le gare e l’aggiornamento della classifica. Diversi gli eventi on line dedicati all’arte, i libri e le stelle.

EVENTI

TEMPO LIBERO – Fare cioccolatini o tuffarsi nel mare del triassico. Gli appuntamenti di Varesecorsi. Incontri online a partire da venerdì 9 aprile con Roberta Biasolo e l’arte dei cioccolatini fatti in casa, Roberto Pugina e la storia del pittore Goya. Sabato 10 aprile alla scoperta dei fossili del Monte San Giorgio con Anastasiya Tsyrkunovaci – Leggi l’articolo

ECONEWS – I documentari che raccontano le montagne di casa nostra, primo appuntamento “Laghi e fiumi”. Venerdì 9 aprile parte la rassegna in quattro puntate organizzata da Lipu Varese e realizzata nel contesto del progetto “Corridoi Insubrici“. Appuntamento ogni venerdì alle 18.30, dal 9 al 30 aprile – Leggi l’articolo

VARESE – Un’Altra Storia dialoga con il sindaco di sant’Anna di Stazzema. L’appuntamento è su facebook per venerdì 9 aprile 2021 alle 18 con Maurizio Verona – Leggi l’articolo

AUTISMO– “Io vivo altrove”: in diretta Facebook si parla di autismo per provare a comprenderlo. Beppe Stoppa, autore del libro, e Cristina Finazzi, presidente di Spazio Blu Autismo Varese onlus , saranno in diretta venerdì 9 aprile dalle ore 18 – Leggi l’articolo

VARESE – La Società Astronomica “Schiaparelli” parla di gravità, tra sentieri filosofici e scientifici. Cos’è “che move il sole e l’altre stelle”? Venerdì 9 aprile e il venerdì successivo 16 aprile, alle ore 21, si terranno due serate on line. Ecco come partecipare – Leggi l’articolo

MORNAGO – Torna l’Ubuntu festival con una serata sugli esploratori lombardi in Africa. Marco Castiglioni, direttore del Museo etnografico Castiglioni, condurrà la serata dedicata alle storie di esplorazione del continente nero in dialogo con Alessandro Pellegatta – Leggi l’articolo

TURISMO – In volo sopra due antiche necropoli del Varesotto. Le necropoli del Monsorino di Golasecca e quella longobarda di Arsago Seprio raccontate per immagini aeree grazie al progetto di Varese4U – Archeo “In volo sui beni archeologici della provincia di Varese” – Leggi l’articolo

ARTE E LIBRI

GALLARATE – Giuseppe De Nittis in diretta Facebook. Domenica 11 aprile Alessandro Castiglioni presenta la vita e l’opera dell’artista vicino all’Impressionismo e al Verismo – Leggi l’articolo

CALCIO – “Rubens giocava a pallone”, il libro sugli anni alla Gallaratese di Fadini. Il giocatore morto a Superga ha giocato 4 anni a Gallarate prima di essere acquistato dal Grande Torino – Leggi l’articolo

SARONNO – “Prendi un libro” per ricordare don Angelo Ceriani. Da sabato 10 aprile sarà allestito un banchetto in tre punti di Saronno, piazza Libertà, Santuario e San Giuseppe – Leggi l’articolo

FOTOGRAFIA

LUINO – “Il giardino dell’anima”, a Luino creatività ed emozioni per ripartire. La casa di riposo Residenza Mario e Rina Molina ex Fonteviva, sta elaborando diverse iniziative per coinvolgere gli ospiti della struttura ma non solo. Tra le prime un concorso fotografico aperto a tutti – Leggi l’articolo

VARESE – Racconta luoghi e storie con una foto e partecipa alla mostra collettiva di “Insight Foto Festival”. È possibile inviare fotografie fino al 25 aprile. La mostra sarà organizzata all’interno del più ampio programma della manifestazione di fotografia contemporanea in programma a Varese dal 21 al 30 maggio – Leggi l’articolo

SPECIALE EUROPEI DI CANOTTAGGIO

SPORT – Dal 9 al 11 aprile al via gli Europei di canottaggio di Varese– Tutti gli articoli

