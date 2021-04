In volo sopra due antiche necropoli del Varesotto

Secondo Gianni Rodari “il mondo si può guardare ad altezza d’uomo, ma anche dall’alto di una nuvola”. Oggi, con i droni, è ancora più facile cambiare prospettiva e modificare – letteralmente – il proprio punto di vista.

E’ questo lo spirito con cui, qualche mese fa, ha preso il via il tour “In volo sui beni archeologici della provincia di Varese“, un percorso di storytelling nato nell’ambito del progetto Varese4U Archeo con l’obiettivo di raccontare gli otto siti coinvolti attraverso suggestive riprese aeree.

Dopo l’Isolino Virginia, il Monte San Giorgio, l’area archeologica di Castelseprio, il vicino Monastero di Torba, la Rocca di Angera, il Monastero di Cairate e il Sacro Monte di Varese, il tour di Varese4U Archeo ha toccato i comuni di Golasecca e Arsago Seprio per portarvi alla scoperta due antiche necropoli.

La prima si trova presso la località del Monsorino e riveste una particolare rilevanza archeologica in quanto è l’unica testimonianza monumentale della cosiddetta “Cultura di Golasecca”; l’altra, quella di Arsago Seprio, è costituita in parte da tombe monumentali ed è databile alla fine del VI/inizio VII secolo d.C., un unicum in Italia settentrionale.

Due siti tutti da scoprire, luoghi fuori dal tempo che Varese4U Archeo, per regalarvi un’esperienza diversa, ha voluto mostrarvi da una prospettiva inedita: dall’alto.

Per conoscere la storia che si nasconde dietro le due necropoli è possibile guardare i documentari qui sotto.



Come raggiungere la necropoli del Monsorino



Come raggiungere la necropoli longobarda di Arsago Seprio

