Un ebook multimediale per i beni archeologici varesini

Un ebook multimediale per i beni archeologici della provincia di Varese, realizzato con una particolare attenzione alle persone con deficit visivi o affetti da disturbi dell’apprendimento come la dislessia. Il progetto è stato realizzato nell’ambito di Varese4U – Archeo da Maultimedia News, partner del progetto di promozione del territorio che coinvolge altre realtà private e che è co-finanziato da Regione Lombardia.

Galleria fotografica Ebook V4U - Archeo 4 di 8

Da molto tempo è stata riconosciuta l’esigenza di rendere ‘i luoghi della cultura’ come i siti ed in beni archeologici fruibili a pubblici con disabilità. Se da un lato molto è stato fatto per garantire l’accessibilità fisica ai luoghi, solo negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di tecnologie multimediali rivoluzionarie, è stato possibile creare strumenti adeguati all’approfondimento del contesto storico-artistico anche per le persone con deficit visivi o affetti da disturbi dell’apprendimento come la dislessia. Seguendo l’importantissima via tracciata dallo sviluppo di questi ultimi supporti alla conoscenza, il progetto Varese4U – Archeo ha creato una guida didattico-turistica in formato ebook multimediale al fine di rendere accessibile a non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani e a tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile la conoscenza di parte del patrimonio archeologico esistente in provincia di Varese, in particolar modo dei quattro Beni UNESCO del Monte San Giorgio, dell’Isolino Virginia, del Sacro Monte di Varese e del complesso monumentale di Castelseprio e Torba a cui si aggiungono i siti dell’area archeologica di Angera, della Necropoli golasecchiana del Monsorino, della Necropoli longobarda di Arsago Seprio e del Monastero di Santa Maria di Cairate.

Grazie al personaggio guida Archeo, la trasformazione fumettistica della mascotte vincitrice del Concorso per le scuole realizzato nell’ambito del progetto Varese4U-Archeo, il lettore può immergersi in una lettura appagante usufruendo della possibilità di ingrandire i testi, cambiare colori e contrasti, selezionare agevolmente dall’indice i contenuti di interesse e… in caso di difficoltà, ascoltare la versione audio in cui una doppiatrice professionista legge l’intero capitolo. I testi sono volutamente semplici e di facile comprensione e si sviluppano seguendo una logica narrativa. Simpatiche ed ironiche illustrazioni realizzate appositamente per il progetto ne sottolineano alcuni aspetti, rendendo, quando possibile, ‘visibile l’invisibile’: volete assistere all’incontro tra Archeo e la nobile Longobarda Manigunda fondatrice del Monastero di Cairate? Volete scoprire che aspetto aveva un Besanosaurus? E se Archeo, invece che un ragazzo della preistoria fosse stato un nobile guerrieri longobardo quale sarebbe stato il suo abbigliamento? Queste ed altre curiosità sono svelate in raffigurazioni ipotetiche, create allo scopo di mantenere viva l’attenzione del lettore!

Accanto alle illustrazioni si incontra poi una ricca selezione di immagini tratte dai Tour e dalle riprese video realizzate durante lo svolgimento del progetto Varese4U- Archeo. A completare l’esperienza di lettura, che mira ad utilizzare tutti gli strumenti multimediali a disposizione, alla fine di ogni capitolo sono infine presenti numerosi link ad approfondimenti web e video esterni. Una delle caratteristiche degli ebook è infatti la rapida aggiornabilità: la piccola guida didattico-turistica realizzata, infatti, potrà arricchirsi nel tempo di nuovi contributi rimanendo così sempre… al passo con i tempi e con le nuove scoperte che avvengono ogni giorno nel mondo dell’archeologia.