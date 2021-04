Brogeda: tentano di importare borse e scarpe griffate. Maxi multa a due donne

Nelle scorse ore, nell’ambito delle attività di controllo presso il valico autostradale di Brogeda, i funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso hanno sottoposto a controllo due cittadine cinesi residenti in Italia, sorprese mentre tentavano di introdurre, nel territorio italiano, scarpe e accessori di una nota griffe di moda non dichiarati ai fini doganali per un valore complessivo di oltre 15.000 euro.

Alla domanda di rito per sapere se trasportassero merci, le due donne hanno risposto negativamente; nel corso del controllo, tuttavia, sono stati rinvenuti, all’interno del veicolo, quattro sacchetti di plastica trasparente ed un cartone contenenti 61 cinture, 15 borse, 3 zaini e 146 paia di scarpe della maison del lusso Bally.

Constatata l’irregolare introduzione della merce, è scattato l’obbligazione doganale del pagamento dei diritti all’importazione: 4.621 euro, a titolo di dazio e IVA.

Inoltre, a seguito dell’accertamento della condotta di inesatta dichiarazione di merce soggetta al pagamento di diritti doganali, ognuna delle due donne dovranno pagare una sanzione amministrativa pari a 30.000 euro, poiché l’ammontare dei diritti evasi è superiore a 4.000 euro.

In attesa della definizione dell’obbligazione doganale e del pagamento della sanzione, la merce è stata trattenuta presso gli uffici doganali.