Calano i pazienti Covid, gli ospedali della Sette Laghi tornano lentamente alla normalità

C’è cauto ottimismo all’ASST Sette Laghi dove la diminuzione dei pazienti ricoverati per Covid permette di avviare la riconversione dei letti. È un’operazione che si sta portando avanti con la massima attenzione ai numeri e alle curve di crescita, soprattutto in vista delle riaperture e del rientro a scuola di tutti gli studenti.

I numeri attuali fanno ben sperare: in una settimana si è passati da 382 a 338 ricoverati per Covid, una diminuzione confortata anche dagli accessi in pronto soccorso che sono inferiori al 10% del totale. In terapia intensiva, però, ci sono ancora 31 degenti mentre assistiti con la Cpap sono 30 ammalati, la scorsa settimana erano 33 in terapia intensiva e 25 con la Cpap.

La cautela, quindi, è doverosa anche se l’azienda deve accogliere una domanda crescente per patologie diverse: gli accessi nei pronto soccorso sono tornati a salire, si parla di una media di 120 persone al giorno, con una quota di ricoveri importante. Nella sola giornata di domenica i ricoverati sono stati 43 a fronte di 24 dimessi. L’azienda sta riconvertendo spazi fino pochi giorni fa occupati da degenti covid: la sanificazione richiede tempi lunghi però. Attualmente l’intero quarto piano del monoblocco a Varese è tornato “pulito” e così un piano del Galmarini di Tradate è stato sanificato. I due presidi periferici rimangono ancora “staffati” per garantire l’offerta sanitaria covid: a Tradate ci sono pronti 84 letti attualmente occupati da 68 degenti mentre l’Ondoli di Angera resta completamente destinato ai pazienti Covid sin condizioni meno gravi con 65 posti occupati sui 65 disponibili.

I numeri dell’Azienda varesina sono ancora importanti e impegnativi e il ritorno alla normalità si preannuncia lungo.