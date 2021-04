Calano i ricoveri per Covid negli ospedali dell’Asst Valle Olona

Calano, per la prima volta dopo settimane, i ricoverati per Covid negli ospedali dell’Asst Valle Olona. Dallo scorso 5 aprile, i degenti dei reparti dedicati sono scesi da 248 a 236. Un segnale confortante che segue l’andamento degli indici di contagio.

L’ospedale di Busto Arsizio rimane quello più coinvolto con 104 pazienti Covid, contro i 108 di sette giorni fa. Diminuiscono, per la prima volta dall’inizio della terza ondata, i ricoverati in terapia intensiva che attualmente sono 10. Assistiti con la Cpap sono 17 persone, una in meno rispetto a lunedì scorso.

All’ospedale di Saronno, ci sono due degenti in meno, siamo a 75 letti occupati di cui 9 con la Cpap.

Al sant’Antonio di Gallarate i pazienti sono 57, invariati ma con minor utilizzo di Cpap 13 invece di 16.

Segnali positivi anche dai pronto soccorso dove questa mattina erano in osservazione 18 persone ( lunedì 5 erano 38), di cui 8 a Busto, 5 sia a Saronno sia a Gallarate.

«L’andamento è coerente su tutti i Presidi – commenta il Direttore Sanitario, dottoressa Paola Giuliani – I casi Covid sono in leggera diminuzione sia come pressione sui PS, che sui letti di Terapia intensiva, che sui posti letto con CPAP».