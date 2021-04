Concerti e incontri, riapre il Tennis Bar di Villa Toeplitz

Riapre da sabato 8 maggio il Tennis Bar di Villa Toeplitz, gestito da Associazione Coopuf Iniziative culturali.

Il chiosco immerso nel verde dell’omonimo parco varesino tornerà ad animarsi anche in questa stagione estiva grazie alle numerose iniziative in programma e grazie ad uno staff completamente rinnovato.

«Non va dimenticato, inoltre, il supporto degli amici di Coopuf che con il loro contributo donato per la campagna crowdfunding #doUremember hanno potuto permettere all’Associazione di rimettere in piedi questo bar dopo il fermo imposto dall’emergenza Covid-19».

« Ai tanti che hanno già chiesto se si riprenderà con i concerti, rispondiamo di sì. Rispettando tutte le regole e il coprifuoco imposto, torneremo a organizzare i concerti sul campo in collaborazione con 67 Jazz Club Varese e con Madboys Eventi&Concerti; tuttavia i live non saranno le uniche proposte culturali in programma».

Tornerà anche la rassegna “Giardini Letterari” che quest’anno vedrà al suo interno dei nomi “big” che presenteranno i loro libri incontrando il pubblico; proseguirà inoltre la collaborazione con il Museo Castiglioni e con altre realtà e associazioni del territorio per un’estate ricca di intrattenimento, relax e leggerezza, in uno dei luoghi più belli di Varese.

Per essere aggiornati sulla programmazione, è online il nuovo sito www.coopuf.it contenente tutte le iniziative dell’Associazione. O, più semplicemente, si possono visitare i profili social facebook (@tennisbarvillatoeplitz) e instagram (@tbvillatoeplitz).